Symrise Aktie News: Symrise steigt am Montagnachmittag

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 99,06 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.004 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2022 bei 115,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,35 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 8,24 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 113,55 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 27.04.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,63 Prozent auf 975,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

