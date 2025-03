Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

So bewegt sich Symrise

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 92,32 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 92,32 EUR nach oben. Bei 92,32 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.361 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 26,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 4,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,39 EUR aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,92 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

