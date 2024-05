Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 105,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,05 EUR. Bei 105,05 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,90 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 703 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 112,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 7,47 Prozent wieder erreichen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 112,45 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone