Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag in Grün

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 109,75 EUR. Bei 110,55 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.213 Symrise-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 17,26 Prozent niedriger. Bei 94,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,63 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,32 EUR an.

Symrise veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz wurden 975,00 EUR gegenüber 882,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Wie Experten die Symrise-Aktie im Juni einstuften

So schätzen die Analysten die Zukunft der Symrise-Aktie ein

Symrise und Givaudan-Aktien: DSM-Fusion belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise