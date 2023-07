Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag im Plus

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 99,28 EUR zu.

Das Papier von Symrise konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 99,28 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 99,38 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.916 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,88 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2023 auf bis zu 90,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,09 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 vorlegen. Symrise dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

