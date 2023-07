Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 97,86 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 97,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 98,08 EUR. Bei 97,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8.978 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 115,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2023 Kursverluste bis auf 90,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,09 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

