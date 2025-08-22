Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 82,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:49 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 82,60 EUR. Bei 81,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 47.307 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,96 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy