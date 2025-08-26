DAX24.160 ±0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 81,80 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 81,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 81,54 EUR. Bei 81,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.043 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 5,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

