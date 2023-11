Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 102,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 102,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.277 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 9,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 14,71 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 105,91 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 1.090,60 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2023 aus.

