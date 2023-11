Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 101,95 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 101,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 101,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.936 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Gewinne von 10,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

