Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 98,74 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 98,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 99,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.869 Symrise-Aktien.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 11,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 107,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

