Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 95,54 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,8 Prozent auf 95,54 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,30 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.089 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

