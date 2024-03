Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 110,60 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 110,60 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 111,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 42.417 Stück.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 26,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,05 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,18 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2024 aus.

