Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 110,70 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 110,70 EUR. Bei 111,60 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.609 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 112,90 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 26,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 112,27 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.090,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2024 aus.

