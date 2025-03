Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 93,74 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 93,74 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 93,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.530 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 33,35 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 5,53 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,39 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

