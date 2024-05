Symrise Aktie News: Symrise macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 109,25 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 109,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 110,00 EUR. Mit einem Wert von 109,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.927 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 20,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 112,45 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

