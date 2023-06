Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 94,88 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 94,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 95,30 EUR. Bei 92,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 121.695 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 115,05 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2023 (90,08 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 5,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 112,73 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 975,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 31.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

