Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 94,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 94,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 94,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.906 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,96 EUR am 18.08.2023. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

