Symrise Aktie News: Symrise am Mittag auf rotem Terrain

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 88,54 EUR ab.

Die Symrise-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 88,54 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 87,74 EUR. Bei 89,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.128 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 87,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: DAX schlussendlich in Rot

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag