Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 102,10 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 102,10 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 102,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.822 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 10,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,18 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

