Symrise Aktie News: Symrise verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 99,02 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 99,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 99,20 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 98,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,08 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 3.613 Aktien.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,66 EUR je Aktie.

