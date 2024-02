Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 95,08 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 95,08 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 95,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.967 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 13,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,10 Prozent.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 106,91 EUR an.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,60 EUR je Aktie.

