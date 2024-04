Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag im Plus

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 101,40 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 101,40 EUR zu. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.894 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 112,90 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 1,23 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,23 EUR im Jahr 2024 aus.

