Notierung im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Montagvormittag fester

29.04.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 100,55 EUR.

Werbung

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 100,55 EUR zu. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.973 Symrise-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 112,90 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 10,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,10 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,91 EUR je Symrise-Aktie aus. Symrise gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise. Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,23 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Investment-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Baader Bank Symrise-Analyse: DZ BANK stuft Symrise-Aktie mit Halten ein Freitagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Symrise