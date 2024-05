Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 107,65 EUR zu.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 107,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 108,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.206 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 4,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,82 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,24 EUR fest.

