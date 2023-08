Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 94,56 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 94,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 94,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.793 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 19,02 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,91 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

