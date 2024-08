Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Donnerstagvormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 117,90 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 117,90 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 117,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.654 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 117,90 EUR erreichte der Titel am 29.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,20 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,28 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

