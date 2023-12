Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag freundlich

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 99,64 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:09 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 99,64 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 111.493 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. 10,75 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 12,30 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

