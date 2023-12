Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 99,38 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 99,38 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 99,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.558 Symrise-Aktien.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Gewinne von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 13,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,00 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

