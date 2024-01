Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 96,58 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 96,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 97,00 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,54 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 97,00 EUR. Bisher wurden heute 2.008 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 12,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,53 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 106,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen