Symrise Aktie News: Symrise verliert am Mittag

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 98,80 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 98,02 EUR ein. Bei 99,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 59.142 Stück.

Am 09.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2023 (91,52 EUR). Mit Abgaben von 7,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 27.04.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 975,00 EUR im Vergleich zu 950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte Symrise die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,20 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie gibt nach: Symrise erhöht Dividende - Margenniveau soll hoch bleiben - Kartellbehörden prüfen Absprachen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Analysten sehen für Symrise-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise