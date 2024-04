Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagmittag

So bewegt sich Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 100,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 100,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 101,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.725 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 15,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 114,27 EUR.

Symrise gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 1,23 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

