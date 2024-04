Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 100,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 100,40 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 101,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,40 EUR. Bisher wurden heute 83.273 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 25.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 112,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,24 EUR fest.

