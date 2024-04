Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 100,30 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 100,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 100,45 EUR. Bei 100,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.130 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 11,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 12,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 114,27 EUR.

Am 25.04.2024 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

