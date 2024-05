Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 108,40 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 108,40 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 109,25 EUR zu. Bei 107,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.310 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,39 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 113,82 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,24 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zurück

XETRA-Handel So performt der DAX am Mittwochmittag