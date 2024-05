Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 109,00 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 109,00 EUR. Bei 109,25 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 107.360 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2024 auf bis zu 112,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 3,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit Abgaben von 19,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,82 EUR aus.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

