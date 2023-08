Symrise Aktie News: Symrise legt am Mittwochmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 95,88 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 95,88 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 96,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.870 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

