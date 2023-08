Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 96,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 96,10 EUR zu. Bei 96,56 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 95,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 111.589 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,12 Prozent. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 8,47 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,91 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 975,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 13.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Symrise-Investition eingebracht

Symrise-Aktie gefragt: Morgan Stanley stuft Symrise kräftig hoch

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Symrise-Investment verdient