Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 95,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 95,90 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 96,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 11.656 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,36 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,96 EUR am 18.08.2023. Abschläge von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,91 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 975,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Symrise-Aktie.

