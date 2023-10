Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 95,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 95,04 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,54 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.653 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 18,42 Prozent wieder erreichen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 8,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,50 EUR aus.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Freitagnachmittag im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet