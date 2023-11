Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 100,75 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 100,75 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 100,65 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.382 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 11,71 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 15,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,92 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.090,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.090,60 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

