Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Mittag fester

Symrise im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 96,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 96,10 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 96,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 21.455 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 14,83 Prozent wieder erreichen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 9,07 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 106,91 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen