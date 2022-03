Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich gestärkt

Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 109,50 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 14.671 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 110,15 EUR Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 24.842 Stück.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 132,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2022 auf bis zu 94,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 120,54 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Symrise-Aktie kaum verändert: Symrise kauft zwei Duftstoff-Unternehmen in Südfrankreich zu

Symrise-Aktie gewinnt: Symrise steigert 2021 Umsatz - hohe Energie- und Rohstoffkosten belasten

Wie Experten die Symrise-Aktie im Februar einstuften

