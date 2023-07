Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 100,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 100,10 EUR. Bei 100,10 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 99,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.572 Symrise-Aktien.

Bei 115,05 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,94 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,09 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

