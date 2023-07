Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Symrise

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 99,22 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 99,22 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 99,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.183 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Mit einem Zuwachs von 15,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 90,08 EUR fiel das Papier am 13.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,09 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Symrise gekostet

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Symrise abgeworfen

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Symrise eingebracht