Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 96,00 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 96,00 EUR. Bei 96,10 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,02 EUR. Zuletzt wechselten 3.943 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 17,24 Prozent zulegen. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,38 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,91 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

