DAX24.936 ±0,0%Est506.306 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +0,1%Nas26.022 -1,3%Bitcoin56.071 +0,2%Euro1,1500 ±-0,0%Öl78,12 -0,7%Gold4.284 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Chip-Aktien, VW, im Fokus
Top News
Amundi Prime Global ETF im Check: dieselbe Weltspitze wie der iShares MSCI World, ein Viertel der Kosten Amundi Prime Global ETF im Check: dieselbe Weltspitze wie der iShares MSCI World, ein Viertel der Kosten
VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Symrise-Aktie: UBS AG vergibt Buy

18.06.26 10:28 Uhr
Symrise-Aktie: Das Rating von UBS AG sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Symrise-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
84,10 EUR 0,64 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:10 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 84,04 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11,85 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.456 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 24,1 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 30.07.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
10:26Symrise BuyUBS AG
09.06.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:26Symrise BuyUBS AG
09.06.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Symrise KaufenDZ BANK
12.05.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen