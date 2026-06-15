Aktie im Blick

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Symrise-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:10 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 84,04 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11,85 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.456 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 24,1 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 30.07.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.