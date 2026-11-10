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Symrise bestellt neuen Finanzvorstand ab April 2027

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
94.00 EUR -0.38 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Symrise bekommt im nächsten Frühjahr einen neuen Finanzvorstand. Wie der Duft- und Aromenhersteller mitteilte, wurde Martin Huber zum Finanzvorstand ab dem 1. April 2027 bestellt. Er folgt auf Olaf Klinger, der seinen Posten nach dann elf Jahren niederlegen wird. Zudem wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Walter Ribeiro, der für den Bereich Taste, Nutrition & Health zuständig ist, um weitere vier Jahre bis September 2031 verlängert.

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Der designierte Finanzvorstand Huber hat laut Symrise über 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung bei Nestlé, Nespresso und zuletzt Aryzta.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 12:24 ET (17:24 GMT)

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.

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