Symrise bestellt neuen Finanzvorstand ab April 2027
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DOW JONES--Symrise bekommt im nächsten Frühjahr einen neuen Finanzvorstand. Wie der Duft- und Aromenhersteller mitteilte, wurde Martin Huber zum Finanzvorstand ab dem 1. April 2027 bestellt. Er folgt auf Olaf Klinger, der seinen Posten nach dann elf Jahren niederlegen wird. Zudem wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Walter Ribeiro, der für den Bereich Taste, Nutrition & Health zuständig ist, um weitere vier Jahre bis September 2031 verlängert.
Der designierte Finanzvorstand Huber hat laut Symrise über 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung bei Nestlé, Nespresso und zuletzt Aryzta.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2026 12:24 ET (17:24 GMT)
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