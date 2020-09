Symrise-Konkurrent Givaudan will weiter kräftig wachsen

Aktien in diesem Artikel

GENF (dpa-AFX) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan will das Wachstumstempo hoch halten. Auf vergleichbarer Basis peilt der Symrise-Konkurrent auch bis 2025 ein durchschnittliches Wachstum aus eigener Kraft um 4 bis 5 Prozent pro Jahr an, wie der Konzern am Donnerstag bei der Vorstellung der Mittelfriststrategie in Genf mitteilte. Der durchschnittliche freie Mittelzufluss soll mindestens 12 Prozent betragen, wie das Genfer Unternehmen am Donnerstag mitteilte, im letzten Fünfjahreszyklus waren jeweils 12 bis 17 Prozent angepeilt worden.m

Zum Wachstum sollen weiterhin Übernahmen beitragen, wobei das Unternehmen sich auch breiter aufstellen will. Das Portfolio soll in Richtung Ernährung, Nahrungsmittel-Inhaltsstoffe und "Schönheit" ausgebaut werden./jl/kw/AWP/mis