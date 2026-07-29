Symrise sieht Wachstum im 3Q auf Vorquartalsniveau
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DOW JONES--Symrise rechnet für das laufende dritte Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum in der Größenordnung des abgelaufenen Jahresviertels. Das sagte Finanzvorstand Olaf Klinger in der virtuellen Pressekonferenz zu den Halbjahreszahlen auf Nachfrage. Im zweiten Quartal habe es mit einem Plus von 4,5 Prozent wie erwartet eine "sehr gute, deutliche Beschleunigung" gegeben. "Wir gehen davon aus, dass auch das dritte Quartal in etwa diese Größenordnung erreicht."
Mit Blick auf das Gesamtjahr strebt Klinger unterdessen mehr als das untere Ende der Zielspanne an, auch wenn das organische Wachstum im ersten Halbjahr nach dem schwachen Jahresauftakt mit 1,2 Prozent noch deutlich davon entfernt war. "Irgendwo zwischen 2 und 4 Prozent nehmen wir im Moment als Umsatzerwartung für dieses Jahr an", sagte er mit Blick auf das organische Wachstum.
Ergebnisseitig werden angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten die Frachtkosten ein Thema bleiben, räumte Klinger ein. Über Preiserhöhungen, teils auch über Frachtzuschläge habe man bereits früh angefangen, diese Kosten an Kunden durchzureichen. Das habe bislang funktioniert, so Klinger, und es werde weitergehen.
Für das Pet-Food-Geschäft, das zuletzt unter schwachen Preisen litt, hat der Finanzchef nach eigenem Bekunden "positive Erwartungen für das zweite Halbjahr".
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cb
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)
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